Suriye’de ortaya çıkan ve sosyal medyada “saç örme” başlığıyla yayılan akım, Türkiye’de de tartışma konusu olmaya devam ediyor. DEM Parti milletvekillerinin öncülüğünde gündeme gelen akıma, bazı siyasetçiler ve sanat camiasından isimlerin yanı sıra bir sağlık çalışanının da destek vermesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Hemşirenin paylaşımı inceleme altına alındı

Kocaeli’de bir kamu hastanesinde görev yapan hemşire İ.A.’nın, mesai sırasında saçlarını ördüğü anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaşması üzerine süreç başlatıldı. Paylaşımın kısa sürede yayılması sonrası İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri’ne aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, hemşire hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı kamuoyuna duyuruldu.

Gözaltı işlemi İstanbul’da yapıldı

Soruşturma kapsamında hemşire İ.A.’nın İstanbul’da kardeşinin ikametinde gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı işleminin ardından İ.A.’nın, işlemlerinin yürütülmesi için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi.

Sosyal medyadaki akım tartışma yaratıyor

Suriye’de YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesi sonrası başlatıldığı belirtilen “saç örme” akımı, Türkiye’de provokatif içerik iddialarıyla gündeme gelirken, kamu görevlilerinin bu tür paylaşımlarının hukuki ve idari sonuçları da yeniden tartışmaya açıldı.