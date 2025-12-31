Son Mühür - Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, yılın son basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetlerini sınır içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin beka ve güvenliğe yönelik risk ve tehdit unsurlarına karşı operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği ifade edildi.

Bu hafta 3 PKK’lı teröristin teslim olduğu belirtilirken, yıl içinde teslim olan terörist sayısının 111’e ulaştığı bildirildi. Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve çeşitli malzemelerin kullanılamaz hâle getirildiği kaydedildi.

Hudutlarda yoğun güvenlik tedbirleri

Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 136 kişinin yakalandığı, 1186 kişinin ise hudut birlikleri tarafından engellendiği açıklandı.

2025 yılı genelinde sınırdan yasa dışı geçiş girişiminde bulunurken yakalanan kişi sayısının 9 bin 942, engellenenlerin sayısının ise 66 bin 794 olduğu belirtildi. Hudutlarda alınan yoğun ve etkin güvenlik tedbirlerinin sonuçlarının rakamlara yansıdığı vurgulandı.

Hakkari ve Van hudut hatlarında yürütülen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kapsamında bu hafta 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Yıl genelinde ele geçirilen uyuşturucu miktarının ise 1 ton 982 kilograma ulaştığı, söz konusu maddelerin kolluk kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarıyı 2026 yılında daha ileri seviyelere taşıma azim ve kararlılığında olduğu ifade edildi.

Filistin vurgusu

Millî Savunma Bakanlığı açıklamasında, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına da değinildi. İsrail’in uzun süredir bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yarattığı, uluslararası toplumun ise bu saldırıları ve insanlık dışı uygulamaları durdurmakta yetersiz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, gelecek yılın Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu, bölgede barış, güven ve istikrarın sağlandığı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

MSB’den SDG açıklaması

Bakanlık, Suriye’deki son duruma ilişkin değerlendirmesinde, SDG’nin adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini sürdürdüğünü, merkezî otoriteye entegre olma yönünde adım atmadığını belirtti.

SDG’nin bu yaklaşımının Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarına zarar verdiği vurgulandı. Açıklamada, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğinin sürdürüldüğü ve entegrasyon sürecinin yakından takip edildiği ifade edildi. Suriye hükümetinin birlik ve bütünlük için bir inisiyatif alması hâlinde Türkiye’nin destek vereceği belirtildi.

F-35 ve savunma sanayii

Bakanlık, F-35 tedarikine ilişkin değerlendirmesinde, millî muharip uçak KAAN envantere girene kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda modern savaş uçaklarının envantere alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivme kazanacağı değerlendirilirken, yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda yürütülen çalışmaların devam ettiği ifade edildi.