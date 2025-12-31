Son Mühür - Yılın son gününde ekonomi gündeminin öncelikli başlıklarından biri yine akaryakıt fiyatları oldu. Vergi düzenlemeleri çerçevesinde, akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV oranlarının artırılması bekleniyor. Bu değişikliğin benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıması öngörülürken, zamların gece yarısından itibaren pompaya yansıyacağı belirtiliyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatları yeniden hesaplanacak. Uzmanlar, bu artışın küresel petrol fiyatlarından bağımsız olarak tamamen vergi kaynaklı olduğunu vurguluyor.

Ne kadar zam yapılacak?

Yeni yılın ilk saatleriyle birlikte benzinin litre fiyatında 1 lira 32 kuruşluk bir artış bekleniyor. Bu yükselişle birlikte, özellikle büyük şehirlerde benzin fiyatlarının psikolojik sınırları aşabileceği öngörülüyor. Araç sahipleri, zam öncesi istasyonlara yönelirken, sektörde yoğunluk yaşanabileceği belirtiliyor. Benzinle birlikte motorin kullanan milyonlarca sürücü için de benzer bir tablo söz konusu. Planlanan ÖTV artışıyla motorinin litre fiyatında 1 lira 41 kuruşluk bir artış bekleniyor. Taşımacılık sektöründe yaygın kullanılan motorindeki bu yükselişin, dolaylı olarak birçok ürün ve hizmetin fiyatına yansımasından endişe ediliyor. 31 Aralık 2025 Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 51.87 TL

Motorin litre fiyatı: 53.27 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 51.70 TL

Motorin litre fiyatı: 53.10 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 52.73 TL

Motorin litre fiyatı: 54.28 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 53.06 TL

Motorin litre fiyatı: 54.62 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL