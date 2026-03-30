Son Mühür- Karşıyaka Spor Kulübü’nün yıllardır yılan hikayesine dönen stat hasretini bitirecek tarihi adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kararlı takibi ve uzlaşmacı tavrı meyvesini verdi; stadın yapım yetkisini Büyükşehir Belediyesi’ne devreden protokol resmen imzalandı.

Karşıyaka Stadı’nda düğüm çözüldü: Büyükşehir Belediyesi inşaat için kolları sıvadı

İzmir’in asırlık çınarı Karşıyaka Spor Kulübü’nün modern bir yuvaya kavuşması hedefiyle yürütülen süreçte kritik bir eşik geride bırakıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve geldiği ilk günden bu yana öncelikli gündem maddesi haline getirdiği Karşıyaka Stadı projesinde, yapım yetkisinin belediyeye devredilmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı. Başkan Tugay ve Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici arasında atılan imzalar, yeşil-kırmızılı camianın yıllardır süregelen stat hasretini dindirecek somut süreci resmen başlattı.

Uzlaşma protokolüyle tarihi adım atıldı

Yıllardır çözüm bekleyen ve bürokratik engeller nedeniyle adeta kördüğüm haline gelen stat meselesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden bu yana sergilediği ısrarcı tutumla aşılmış oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz yetki devri çağrısını yineleyen Tugay, merkezi yönetimle kurduğu temaslar neticesinde protokol masasına oturulmasını sağladı. İmza töreninde Başkan Tugay’ın yanı sıra eski Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile spor dünyasından yetkililer de hazır bulundu. Protokol uyarınca, stadın inşaat sorumluluğu ve tüm mali yükü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenildi.

Zübeyde Hanım Stadyumu İzmir’in yeni gururu olacak

İmzalanan bu tarihi mutabakatla birlikte, inşa edilecek spor kompleksinin adı "Zübeyde Hanım Stadyumu" olarak tescillendi. Yaklaşık 15 bin seyirci kapasitesine sahip olacak modern yapı, tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçirilecek. Proje planlamasına göre, belediye stadın kaba inşaatından ince işçiliğine kadar tüm aşamalarını tamamladıktan sonra, tesisin işletilmesi amacıyla anahtarı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teslim edecek. Bu iş birliği modeli, yerel yönetim ve merkezi idarenin ortak bir hedefte buluşmasının en somut örneği olarak kayıtlara geçti.

Yıkımdan protokole uzanan zorlu süreç

Karşıyaka Stadı’nın hüzünlü hikayesi, Aksoy Mahallesi’ndeki tarihi yerinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2015 yılında yıkılmasıyla başladı. Takip eden süreçte stadın konumu üzerine yaşanan yerel ve hukuki tartışmalar, mahkemelerden çıkan iptal kararlarıyla birleşince proje uzun yıllar boyunca askıda kaldı. Kulübün kalbi sayılan Yalı’daki stat arazisi, bu belirsizlikler içinde atıl bir duruma düştü. Ancak 2024 yılı itibarıyla Başkan Tugay’ın süreci hızlandırma gayreti ve sunduğu pratik çözüm önerileri, tıkanan bürokratik kanalları yeniden açtı.

Bütçe hazır, ilk kazma için ihale bekleniyor

Başkan Cemil Tugay, projenin sadece sözde kalmaması adına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı bütçesine stat yapımı için yaklaşık 250 milyon TL’lik devasa bir ödenek ayırdı. 2024 ve 2025 yıllarında defalarca yapılan resmi tahsis başvurularının ardından, protokolün imzalanmasıyla birlikte ihale aşamasına geçilmesi bekleniyor. Tahsis sürecinin tamamlanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehircilik tarihinin en hızlı inşaat süreçlerinden birini başlatarak temel atma törenini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

"Bu stadı dönem bitmeden açacağız"

Stadın Karşıyaka camiası için sadece bir spor alanı değil, bir onur meselesi olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, geçtiğimiz günlerde taraftarlara verdiği sözü yineledi. Karşıyaka ile Eskişehirspor arasında oynanan müsabaka sırasında taraftarların sorularını yanıtlayan Tugay, stadın kendi görev süresi bitmeden tamamlanacağını müjdeledi. Projeye olan duygusal bağını "Bir ahdım var, inşaatında gerekirse ben de çalışacağım" sözleriyle dile getiren Tugay, açılış kurdelesini yeşil-kırmızı sevdalılarıyla birlikte kesmekte kararlı olduğunu ifade etti.