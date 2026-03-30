Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in ilçesi Buca, A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğundaki en kritik dönemeçlerden biri olan Kosova karşılaşması için tek yürek olmaya hazırlanıyor. Buca Belediyesi, ay-yıldızlı ekibimizin bu tarihi sınavını vatandaşlarla birlikte büyük bir coşku içinde izlemek adına kentin simge mekanlarından biri olan Hasanağa Bahçesi’nde dev ekran kurma kararı aldı. Hasanağa’nın yeşil alanlarında kurulacak dev platform sayesinde, milli heyecan açık havada dev bir tribün atmosferinde yaşanacak.

Romanya zaferinin ardından gözler büyük finalde

İstanbul’da oynanan zorlu mücadelede Romanya’yı 1-0’lık skorla geçerek tüm ülkeyi sevince boğan milli takımımız, Dünya Kupası biletini doğrudan cebine koymak için sahaya çıkıyor. Buca Belediyesi de bu tarihi ana tanıklık etmek ve ilçedeki dayanışma ruhunu futbol aşkıyla birleştirmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı. 31 Mart Salı günü saat 21.45 itibarıyla başlayacak olan bu dev final müsabakası, Hasanağa Bahçesi’ne kurulan yüksek çözünürlüklü dev ekranlardan canlı olarak sporseverlerle buluşturulacak.

Başkan Görkem Duman: "Ay-Yıldızlı bayrağını kap gel!"

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, tüm Bucalıları milli takıma destek vermek ve galibiyet coşkusunu paylaşmak üzere etkinliğe davet etti. Romanya karşısında sergilenen yüksek performansın ve hırsın herkesi gururlandırdığını belirten Başkan Duman, “Milli takımımızın sergilediği o sarsılmaz inanç, bu zaferi taçlandırmak için en büyük motivasyonumuz. Biz de bu gururu ilçemizin nefes alan noktası Hasanağa Bahçesi’nde, omuz omuza yaşamak istiyoruz. Gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimi ellerinde ay-yıldızlı bayraklarımızla, tek ses ve tek yürek olmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Dünya kupası yolunda tek yürek Buca

Buca Belediyesi, etkinliğin sorunsuz geçmesi ve katılımın yoğunluğu göz önünde bulundurularak alan içerisinde gerekli tüm teknik ve lojistik önlemleri aldı. Hasanağa Bahçesi’nde oluşturulacak dev tribün alanı, maç saatine kadar milli marşlar ve hazırlıklarla ısınacak. "Hedefimiz Dünya Kupası, kalbimiz Millilerimizle" diyen Başkan Görkem Duman, bu organizasyonla hem sporun birleştirici gücünü vurgulamayı hem de Buca’nın milli heyecanı en gür sesle haykırmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.