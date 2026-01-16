Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada yeni bir süreç başladı.

Haklarındaki beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan 7 sanık, yeniden görülen duruşmada mahkemeye çıktı.

Tanıklar dinlendi, sanıklar yeniden ifade verdi

Duruşmada tanık beyanları alındıktan sonra öğle arasının ardından sanıkların yeniden ifadelerine geçildi. Sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu.

Anne avukatından tutuklama talebi

Leyla Aydemir’in annesi Şükran Aydemir adına konuşan avukat Erdoğan Tunç, dosyadaki delillerin sanıklar aleyhine daha da netleştiğini savundu.

Tunç, sanıkların yurt dışı bağlantıları nedeniyle kaçma şüphesi bulunduğunu ve tanıklar üzerinde etki oluşturabileceklerini öne sürerek tutuklama talep etti.

Ayrıca, annenin Kanada’da yaşaması nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirten avukat, bir sonraki celsenin Kanada Konsolosluğu aracılığıyla yapılmasını istedi.

Sanıklardan beraat talepleri

Sanıklar Ayşe Artam ve Yıldırım Artam, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Sanıklardan Besim Dursun, olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek mağdur edildiklerini söyledi.

Geçmişte yaşandığını iddia ettiği farklı bir defin olayını anlatarak, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Mehmet Ali Aydemir ise yaklaşık 8 yıldır yargılandığını belirterek, “Bu olayla hiçbir ilgim yok” dedi ve beraatini istedi.

Musa Aydemir de mağdur edildiklerini savunarak beraat talebinde bulundu. Hatun Dursun, aleyhinde ifade verenlerden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Mahkeme başkanından kritik sorular

Mahkeme başkanı, sanık Yusuf Aydemir’e, Leyla’nın kaybolduğu günlerde telefon internetinin kapalı olması ve kullandığı telefonlara ilişkin çelişkili beyanları hakkında sorular yöneltti.

Aydemir, suçsuz olduğunu, internetinin bitmiş olabileceğini ve kardeşiyle aralarında bir husumet bulunmadığını savundu.

Tutuklama kararı çıktı

Mahkeme, Yusuf Aydemir hakkında “öldürme” suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

Tanık yeniden dinlenecek, duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, tanık Ahmer Erdoğan’ın gelecek celsede yeniden dinlenmesine karar verdi. Dosyanın 12 Şubat 2026 ve 10 Mart 2026 tarihlerinde değerlendirilmesinin ardından, duruşmanın 10 Nisan 2026’ya ertelenmesine hükmedildi.