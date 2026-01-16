Son Mühür - Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada konuşan Özgür Özel, emeklilere ilişkin Meclis’te kritik bir oylama yapılacağını vurguladı. Özel, şu ifadeleri kullandı: “Herkes sözünü tutarsa haftaya bir şey olacak ve ondan sonra çok güzel şeyler olacak. Gelecek hafta o oylamayı hep birlikte izleyelim. Kim emeklinin yanında, kim değil görelim. Kim sefalet maaşına hayır deyip, hiç olmazsa telafi zammına evet oyu verecek, ortaya çıksın. Emeklinin yanında durmayana sandıkta oy, sokakta selam yok.”

“Emekli zam değil, sandık istiyor”

Özel, emeklilerin artık geçici artışlar değil, köklü bir değişim talep ettiğini vurguladı: “Artık emekli bu iktidardan zam istemiyor. Emekli sandık istiyor. Açlığa, yoksulluğa, sefalet ücretine ve bu kara düzene itirazımız var. Sandığa kadar kovalayacağız.”

“Bu maaşı reva görenler utansın”

Konuşmasının başında emeklilere seslenen Özel, emeklilerin tarihsel bir haksızlıkla karşı karşıya bırakıldığını söyledi:“Ömrünü bu ülkeye vermiş, elleri nasırlı emeklilerimiz bugün en büyük zulmü görüyor. Siz utanmayın. Sizi bu duruma getirenler, bu maaşı reva görenler utansın.”

“Devlet milletle yaptığı sözleşmeyi bozdu”

Emeklilik sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, yıllar önce kurulan sosyal sözleşmenin fiilen ortadan kaldırıldığını belirtti: “Devlet millete ‘çalış, prim öde, günü gelince seni emekli edeceğim ve insanca yaşatacağım’ dedi. Bugün bu sözleşmenin nasıl bozulduğunu hep birlikte yaşıyoruz. Yıllarca ödediğiniz primlere rağmen emekliler yoksulluğa mahkûm edildi.”

“Bir buçuk asgari ücretten sefalet maaşına”

Özel, geçmiş yıllarla bugün arasındaki tabloya dikkat çekti: “Bu iktidar gelmeden önce en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Bugün o düzen devam etseydi emekli 40 bin liranın üzerinde maaş alacaktı. Bugün gelinen nokta 20 bin lira. Üzerine harçlık verir gibi bin lira eklemeye kalkıyorlar.”

“Ev kirası maaşı geçti”

Emeklilerin barınma krizine de değinen Özel, mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi: “Ev kirasının emekli maaşını geçtiği bir dönemdeyiz. Emekli maaşını kiraya verse yetmiyor. Kiraya verse aç kalıyor, karnını doyurmaya kalksa sokakta kalıyor. Televizyonlar sokakta kalanları, perişan olanları gösteriyor.”

“Bu mekân artık emeklilerin”

Toplantının yapıldığı salonun geçmişte farklı amaçlarla kullanıldığını hatırlatan Özel, alanın artık emeklilere ait olduğunu vurguladı: “Burası artık bir ailenin değil, emeklilerin mekânıdır. Bu kampüs tüm emeklilere açıktır. Mücadele eden, sesini duyurmak isteyen herkes bu alanı kullanacaktır.”

“Kaynak yok değil, paylaşma sorunu var”

Konuşmasının ana mesajını yineleyen Özel, iktidarın tercihlerine dikkat çekti: “Bu ülkede kaynak sorunu yok. Bu iktidarda paylaşma sorunu var. Emekliyi yok sayan bu düzene karşı itirazımız var.”