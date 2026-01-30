Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini de içeren yasal düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Günaydın: “İptal talebiyle başvuruyu yaptık”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile birlikte Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, söz konusu kanuna ilişkin AYM başvurusunun gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı

Günaydın, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Düzenleme kapsamında en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarıldığını belirtti.

“Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor”

Düzenlemenin milyonlarca emekliyi doğrudan etkilediğine dikkat çeken Günaydın, kanun teklifinin yasalaşmaması için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul aşamalarında itirazlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Meclis’te iki hafta süren nöbet

CHP’li milletvekillerinin sürece aktif biçimde dahil olduğunu vurgulayan Günaydın, iki hafta boyunca Meclis’te 24 saat esasına dayalı nöbet tuttuklarını, konunun kamuoyunun gündeminde kalması için çaba gösterdiklerini söyledi.