Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kremlin Sarayı’nın barış görüşmeleri için Moskova’da bir araya gelme teklifini bir kez daha reddetti. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e açık bir çağrıda bulunarak, görüşmenin Kiev’de yapılabileceğini söyledi.

Kremlin’in davetine ret

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Zelenskiy’nin Moskova’ya davet edildiği duyurulmuştu. Ancak Ukrayna lideri, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken bu teklifi kesin bir dille reddetti. Zelenskiy, “Putin’le Moskova’da görüşmem kesinlikle imkânsız” ifadelerini kullandı.

“Uygun formatta görüşmeye hazırım”

Diplomasiye tamamen kapıyı kapatmadığını vurgulayan Zelenskiy, görüşmenin ancak güvenli ve uygun bir formatta gerçekleşebileceğini dile getirdi. Zelenskiy, “Putin’i Kiev’e de davet edebilirim, gelsin. Cesaret ederse onu açıkça davet ediyorum” diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Daha önce de benzer teklifleri reddetmişti

Zelenskiy, geçtiğimiz yıl da benzer bir Moskova davetini geri çevirmişti. O dönemde yaptığı açıklamada, ülkesine her gün füze saldırıları düzenleyen bir devletin başkentine gitmeyeceğini söyleyen Zelenskiy, görüşme için Putin’in Kiev’e gelmesi gerektiğini savunmuştu.

Görüşme adresi tartışması sürüyor

Ukrayna lideri, olası bir zirvenin Moskova ya da Belarus’ta yapılmasına da karşı çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Putin, Zelenskiy’nin Türkiye’de görüşme önerisini reddederek Moskova’yı adres göstermiş, Zelenskiy ise bu teklifi kabul etmemişti.

Diplomatik gerilim devam ediyor

Taraflar arasındaki görüşme yeri tartışması, Moskova ile Kiev arasındaki diplomatik gerilimin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Liderlerin açıklamaları, barış görüşmelerinin hangi şartlarda ve nerede yapılacağı konusundaki belirsizliğin devam ettiğine işaret ediyor.

