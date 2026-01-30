ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Federal Reserve) Başkanlığı için dikkat çeken bir ismi aday gösterdi. Trump, daha önce Fed Yönetim Kurulu’nda görev yapmış olan Kevin Warsh’u başkanlık koltuğu için aday gösterdiğini açıkladı.

Trump: “Fed tarihinin en iyilerinden biri olacak”

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kevin Warsh’a olan güvenini güçlü ifadelerle dile getirdi. Warsh’u uzun yıllardır tanıdığını belirten Trump, “Kevin’in gelmiş geçmiş en büyük Fed başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak tarihe geçeceğinden hiç şüphem yok. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacaktır” dedi.

Fed’de genç yaşta zirveye çıktı

Kevin Warsh’un kariyerine de değinen Trump, Warsh’un 35 yaşında Fed tarihinin en genç yöneticilerinden biri olarak görev yaptığını hatırlattı. Warsh, 2006-2011 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştu.

Küresel ekonomide kritik görevler üstlendi

Warsh’un yalnızca ABD ekonomisinde değil, küresel düzeyde de önemli sorumluluklar üstlendiğine dikkat çekildi. Aday gösterilen isim, görev süresi boyunca G-20 platformunda ABD’yi temsil etti ve Asya ekonomileriyle yürütülen temaslarda aktif rol aldı.

Piyasalarda gözler Senato sürecinde

Trump’ın açıklamasının ardından, Fed Başkanlığı için adaylık sürecinin nasıl ilerleyeceği ve Senato’daki onay süreci piyasalarda yakından takip edilmeye başlandı. Kevin Warsh’un para politikalarına yaklaşımı ve Fed’in gelecekteki yol haritası, ekonomi çevrelerinde merak konusu oldu.