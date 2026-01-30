Son Mühür- Tesla CEO’su Elon Musk, direksiyon ve pedal bulunmayan yeni nesil Tesla modeliyle kamuoyunun karşısına çıktı. Tanıtılan araç, şirketin tam otonom sürüş hedefinde gelinen aşamayı ortaya koydu.

Tamamen yazılım ve yapay zeka odaklı tasarım

Paylaşılan görüntülerde, geleneksel sürüş ekipmanlarının yer almadığı araçta tüm kontrolün yazılım ve yapay zeka sistemleri üzerinden sağlandığı görüldü. İnsan müdahalesine ihtiyaç duymadan hareket edebilen model, Tesla’nın uzun süredir geliştirdiği otonom ulaşım teknolojilerinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Robotaksi konseptiyle örtüşüyor

Yeni aracın, Tesla’nın kamuoyuna daha önce duyurduğu robotaksi vizyonuyla örtüştüğü dikkat çekti. Araç, herhangi bir sürücü kontrolü olmaksızın ulaşım sağlayabilecek şekilde tasarlandı. Bu yaklaşım, şehir içi ulaşımda sürücüsüz araç kullanımını merkeze alan bir konsepti işaret ediyor.

Musk: Otonom araçlar günlük hayatın parçası olacak

Elon Musk, geçmiş açıklamalarında direksiyon ve pedal içermeyen araçların, tam otonom sürüş teknolojisinin yeterli olgunluğa ulaşmasıyla birlikte günlük yaşamda yaygınlaşacağını dile getirmişti. Son görüntüler, Tesla’nın bu hedef doğrultusunda ilerleme kaydettiğini gösterdi.

Seri üretim ve pazar takvimi belirsiz

Tanıtımı yapılan modelin ne zaman seri üretime geçeceği ve hangi pazarlarda kullanıma sunulacağına ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.