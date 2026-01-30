İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu. Soruşturma çerçevesinde, yurt dışındaki global şirketler nezdinde bulunan 460 milyon Euro değerindeki kripto varlıkların da dondurulduğu bildirildi.

Başsavcılık, Veysel Şahin hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi.

MASAK raporları haksız kazancı ortaya koydu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporlarında, yasa dışı bahis platformları üzerinden yüksek miktarda haksız kazanç elde edildiğine yönelik bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde, Veysel Şahin’in yasa dışı bahis oynatılması ve bu platformlara altyapı sağlanmasıyla ilişkilendirilen eylemleri sonucunda gelir elde ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Tüm finansal ve ticari varlıklara el konuldu

Başsavcılığın açıklamasına göre, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla Şahin’e ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirketler ve ortaklık payları, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ile yatırım hesapları ve kripto para piyasalarında bulunan varlıklar hakkında resen el koyma kararı alındı. Söz konusu kararın, Sulh Ceza Hakimliği tarafından da onaylandığı ifade edildi.

460 milyon Euroluk kripto varlık donduruldu

Yapılan çalışmalar sonucunda, Veysel Şahin’e ait global şirketler bünyesinde yer alan yaklaşık 460 milyon Euro değerindeki kripto varlıkların, hesapların bulunduğu uluslararası şirket tarafından dondurulduğu bildirildi. Bu varlıkların Türkiye’ye iadesine yönelik sürecin devam ettiği aktarıldı.