Son Mühür / AK Parti Genel Merkezi tarafından Türkiye’nin 81 ilinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, AK Parti Balçova İlçe Başkanı Halit Aydın Kayacan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İnciraltı Gelişim Derneği’ni (İNGEDER) ziyaret etti. Ziyarette, İnciraltı ve Bahçelerarası’ndaki planlama sürecinde gelinen nokta ve son durum masaya yatırılırken bölgenin geleceğine ilişkin beklentiler hakkında istişarelerde bulunuldu.

“Beklentilerimizi paylaşma fırsatı bulduk”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, “AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Sayın Ömer Serdar, AK Parti Balçova İlçe Başkanı Sayın Halit Aydın Kayacan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında derneğimizi ziyaret ettiler. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede; İnciraltı ve Bahçelerarası planlama sürecinde gelinen son durumu, uzun yıllardır planlama bekleyen toprak sahiplerimizin yaşadığı süreci ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerimizi paylaşma fırsatı bulduk” dedi.

“İnciraltı’nın planlı geleceğine kavuşmasıyla birlikte bölgemizin yalnızca İzmir’imize değil, yatırım, istihdam, sağlık ve turizm alanlarında ülkemize de önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz” sözleriyle mesajına devam eden Karabulut, “Nazik ziyaretleri ve bölgemize gösterdikleri ilgi için sayın Ömer Serdar’a, sayın Halit Aydın Kayacan’a ve beraberindeki heyete teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.