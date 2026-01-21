Olay, 15 Ocak akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’nde bulunan bir villada meydana gelmişti.

İddiaya göre 34 yaşındaki Sergen A., kendisini terk ettiği öne sürülen eşi G.A.’ya, “Sen geldiğinde ben ve çocuklar ölmüş olacağız” şeklinde mesaj gönderdi. Bu mesajın ardından bahçede park halindeki lüks otomobili ateşe verdi.

İki küçük çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin yanmasının ardından evden silah sesleri yükselmişti. Sergen A.’nın, çocukları Ada (8) ve Mert’i (6) tabancayla vurduğu, ardından aynı silahla intihar ettiği belirlenmişti. Silah seslerini ve patlamaları duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Sağlık ekipleri acı gerçeği ortaya çıkardı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme çalışmaları uzun süre devam etmişti. Baba ve çocukların cenazeleri, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Komşu: “Çocuklarımı kurtar diye çığlık attı”

Ailenin komşularından Zehra Özgül, olay anında yaşadıklarını anlattı. Evinde bulunduğu sırada bir komşusunun gelip aşağıdaki evde otomobilin yakıldığını söylediğini belirten Özgül, “İlk başta inanmadım. Ancak pencereden baktığımda alevlerin yükseldiğini gördüm” dedi.

“Silah sesi hiç aklıma gelmedi”

Zehra Özgül, daha sonra G.A.’yı aradığını belirterek, “Telefonda ‘Abla çocuklarım elinde, çocuklarımı kurtar’ diye çığlık attı.

Patlamalar olunca çok korktum. Silah sesi hiç aklıma gelmedi, böyle bir şey yapacağına ihtimal vermezdim” ifadelerini kullandı.

Ölüm mesajı olaydan dakikalar önce gönderilmiş

Özgül, G.A.’nın annesiyle yaptığı görüşmede de çarpıcı bir detayı öğrendiğini söyleyerek, “Annesi, Sergen A.’nın olaydan dakikalar önce G.A.’ya ‘Sen geldiğinde ben ve çocuklar ölmüş olacağız’ diye mesaj attığını söyledi.

Kimse böyle bir son beklemiyordu” diye konuştu. Yaşanan aile faciasının ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.