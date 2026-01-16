Son Mühür - Emniyet güçleri, ünlü isimlerin de yer aldığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde farklı adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, operasyonda en az 5 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında oyuncu Melis Saban’ın da yer aldığı belirtildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, şüpheliler daha önce yakalanan kişilerle birlikte işlemlerinin tamamlanması için sağlık kontrolüne götürülecek.

Soruşturmada son durum

Son gerçekleştirilen operasyonla birlikte gözaltı sayısı yükselirken, dün yakalanan 18 kişiyle beraber toplam 23 şüphelinin Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilmesinin beklendiği bildirildi. Şüphelilerin, uyuşturucu madde kullanımı ve fuhuş iddiaları kapsamında ayrıntılı incelemeye tabi tutulacağı belirtildi. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda ilave gözaltıların da olabileceğini ifade etti. Soruşturmanın gidişatına ilişkin resmi açıklamaların ise önümüzdeki günlerde yapılması öngörülüyor.