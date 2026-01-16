Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak. Türkiye genelinde 8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, yarın itibarıyla tamamlanacak.

İlkokul 1 ve 2. sınıflara karne yerine gelişim raporu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine bu yıl da karne yerine “gelişim raporu” uygulamasını sürdürüyor.

Sosyal-duygusal öğrenme becerilerini merkeze alan raporlarla, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişim süreçlerinin daha yakından izlenmesi hedefleniyor. Bu uygulama sayesinde öğrencilerin güçlü yönleri ile desteklenmesi gereken alanların daha sağlıklı biçimde tespit edilmesi amaçlanıyor.

Okullarda kültür, sanat ve spor haftası uygulaması

MEB tarafından geçen yıl başlatılan “Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası” uygulaması, bu eğitim öğretim yılında da devam etti. Dönem bitimi öncesindeki son hafta boyunca öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere katılımı teşvik edildi.

“Aile ve oyun” temalı etkinlikler düzenlendi

Hafta kapsamında “Aile ve Oyun” temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde; “Dilimizin Zenginlikleri”, “Okulun Kalbi Kütüphaneler”, “Oku-Yorum, Yazı-Yorum”, “Harezmi: Hayatın İçinden Öğrenme-Öğretme”, “Bir Fikrim Var Saati” ve “İyiliği Paylaş Saati” başlıkları altında çeşitli çalışmalar yapıldı. Ayrıca bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk projeleri, geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvaları gerçekleştirildi.

“Türkiye Selamlaşıyor” etkinliği

“Türkiye Selamlaşıyor” sloganıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde cadde ve sokaklarda selamlaşma mesajlarının yer aldığı kartonlarla yürüyüşler yaptı. Öğrenciler, esnaf ve vatandaşlara selam vererek iyi dileklerini iletti.

Sanatsal ve sosyal gelişime destek

Gerçekleştirilen faaliyetlerle öğrencilerin fiziksel ve sosyal-duygusal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı. Sergiler, atölye çalışmaları ve yaratıcı okuma etkinlikleriyle öğrencilerin sanatsal ve kültürel üretimlerinin görünür kılınması sağlandı.

Yarıyıl tatili ve ikinci dönem takvimi

Yarıyıl tatili, 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran’da tamamlanacak.