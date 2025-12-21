Son Mühür - İçişleri Bakanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, "idari yargının verdiği imar iptali kararlarını uygulamadıkları" gerekçesiyle soruşturma izni verdiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Bakanlık, Yavaş hakkında daha önce başlatılan konser soruşturmasının ardından bir soruşturma izni daha sağlamış oldu.

'Görevi kötüye kullanma' iddiası

“Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi’nde bazı alanlarla ilgili imar planlarına dair idari yargının iptal kararlarının uygulanmadığı” iddiası üzerine, Başkan Mansur Yavaş ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma izni talep edildi. İçişleri Bakanlığı’nın, Başkan Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla soruşturma izni vermeye karar verdiği öğrenildi. Bakanlığın 21 Ekim 2025 tarihli kararında, “belediyenin yargı kararlarına uygun şekilde işlem yapmadığı” öne sürülüyor. Konser haracamaları için de soruşturma izni verilmişti Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen dosya sayısı böylece ikiye çıktı. İçişleri Bakanlığı, 22 Kasım’da Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma izni vermişti.