Son Mühür- Asgari ücrete yapılması beklenen zam oranıyla ilgili konuşulanlar, zamlı tarifede bile asgari ücretli birinin açlık sınırı altında gelir elde edeceği ihtimallerini güçlendiriyor.

Milyonlarca emeklinin açlık sınırının çok altında maaş aldığı günümüzde söz konusu krizin Meclis'e uğramadığı ortaya çıktı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Meclis kürsüsünden kendisi de dahil emekli maaşıyla birlikte çift maaş alan tam 449 isim olduğunu açıkladı.

Emekli maaşından vazgeçelim...



Sakık,

''Hep söylerler çift maaş... Araştırdım; ben dahil 499 milletvekili çift maaş alıyoruz. Ama gençler almıyor. Genç milletvekilleri bu parayı almıyor. Kanun teklifi verelim. Totalde yılda 1 milyar TL'yi bulan bu parayı, yoksul Anadolu çocuklarına harcayabiliriz. Parlamento'dan başlarsak Külliye'den alanların da üstüne gidebiliriz.'' çağrısında bulundu.

400 bin TL'ye varan maaş alıyorlar...



Sırrı Sakık'ın çağrısına destek Meclis'teki partilerden değil gazeteci Sabahattin Önkibar'dan geldi.

Sakık'a PKK sempazitanı olduğu gerekçesiyle sık sık eleştirdiğini hatırlatan Önkibar,

''Ancak doğruya doğru. Haberci haberde tarafsız olmalı, doğruya doğru demeli. İşin içinde Sırrı Sakık bile olsa yaptığı açıklama çok doğru.

Bizim daha önce gündeme getirdiğimiz bu teklifi açıkçası CHP, AK Parti, MHP ya da İYİ Parti^den biri yapsın isterdim. Ancak onlar yapmadı, DEM Partili Sırrı Sakık yaptı.

Mevcut milletvekilleri hem her ay 250 bin lira civarında maaş alıp yine her ay 160 bin lira civarında emekli maaşı alıyor. Sakık, milletvekili maaşı yeter emekli maaşını almayalım diyor. Teklif gerçekten güzel. Bu sebeple ülke adına tehdit gördüğüm DEM'i yine de tebrik ediyorum.'' dedi.

Çift maaşlı bürokrat var demeyin...



Bu teklif yasalaşır mı diye soran Önkibar, ''Keşke yasalaşsa ama şahsi çıkarlar söz konusu oldukça kimse aldığı paradan vazgeçmez. Özellikle CHP ve İYİ Parti birden çok maaş alan bürokrat var diye şikayette bulunmasınlar'' çağrısında bulundu.