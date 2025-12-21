Son Mühür- Türkiye-ABD ve Rusya üçgeninin tam merkezinde yer alan S-400'lerin geleceğine dair belirsizlik sürüyor.

Geçtiğimiz hafta içinde Bloomberg'in ''Türkiye S-400'leri Moskova'ya geri vermek istiyor'' haberine Kremlin'den yalanlana gelmiş ancak Ankara sessiz kalmayı tercih etmişti.

S-400'ün geleceğini masaya yatıran isimler arasında Mavi Vatan doktrinin isim babası emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de vardı.

Youtube'da yayınlanan ''Cem Gürdeniz'le Mavi Vatan ve Ötesi'' programında konuşan Cem Gürdeniz,

''S-400 alındığında ben şunu dedim; ''Bu ülkenin damı yok!'' Yani önüne gelen hava sahasına girebilir. Altın Kubbe, Çelik Kubbe, Demir Kubbe yok. Utanmadan ne diyorlar. NATO'nun güvenlik sistemi. Onların bütün derdi yarın öbür gün Türkiye, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'le bir krize girerse Türkiye'nin hava savunma sistemlerini etkileyebilecek yapıya sahip olma fırsatını ellerinden kaçırmamak.'' hatırlatmasında bulundu.



''Türkiye Rusya'dan ya da Çin'den hava savunma sistemi alırsa bu konuda Batı'nın planı bozulmuş olur.'' diyen Gürdeniz,

''Kapalı kapılar ardından Türkiye'ye gelip parmak sallayamıyorsun. Niye? Gönder kardeşim uçağını ben de indiririm diyorsun, bu kadar basit. Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'den bir saldırı olsa Türkiye S-400'lerle kısmen de olsa bu saldırıları durdurabilir. Hisar ve Siper gibi Türkiye'nin milli savunma sistemi tamamlanana kadar S-400 sana ne kazandırır? Muazzam zaman kazandırır.'' mesajı verdi.



S-400'lerin kapağı bile açılmadı iddiası...



S-400'ün hangarda bekletildiği ve kapağının bile açılmadığı iddialarına, Balyoz davası mağduru emekli tümgeneral Beyazıt Karataş Paşa'ya göndermede bulunarak cevap veren Cem Gürdeniz,

''Onun açıklamalarını referans alıyorum. Öyle bir durum yok. Böyle bir savunma mekanizmasını kullanmaktan vazgeçmesi için çok özür dileyerek söylüyorum, saf olması lazım. Bir silahın varsa o silahı kullanmak üzere tutarsın.'' ifadelerine yer verdi.