Son Mühür - Ticaret Bakanlığı, Kasım indirim dönemiyle ilgili şikayetlerin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında 12 milyon 905 bin 818 TL tutarında idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Aralık ayı gündemine alınan dosyaların önemli bir kısmının Kasım indirimlerine ilişkin incelemelerden oluştuğu belirtildi.

Yoğun alışveriş dönemine yönelik denetim ve incelemelerin kesintisiz sürdüğü, Kasım ayı kampanyalarına dair diğer dosyaların incelemelerinin de devam ettiği ve öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaya devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İndirim dönemlerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımıza ulaşan tüketici şikayetleri titizlikle değerlendirilmiş; bu çerçevede gerçekleştirilen 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısında; toplam 108 dosya görüşülerek karara bağlanmış, bu dosyalardan 93'ü mevzuata aykırı bulunmuş, mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla; 57 dosya için durdurma, 16 dosya için erişim engeli kararı alınmıştır. Vatandaşlarımızın emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyecek; aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edilecektir”