Son Mühür - Bu yıl 1 Ocak’ta başlayan üç aylara, hicri takvime göre bugün ikinci kez giriliyor. Müslümanlara, dini duygularını güçlendirme ve ibadet yoğunluğunu artırma imkanı sunan bu dönemde, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi kutsal geceler de bulunuyor.

Kandil günleri ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü’nün “vakithesaplama” internet sitesindeki bilgilere göre, üç aylar Recep ayında başlayacak. Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek. İslam dünyasında Hazreti Muhammed’in Allah’ın (CC) huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 15 Ocak’ta, “Ramazan’ın müjdecisi” olarak bilinen Berat Kandili ise 2 Şubat’ta kutlanacak. Müslümanlar tarafından “on bir ayın sultanı” olarak tanımlanan Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak. Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu belirtilen Kadir Gecesi, Ramazan’ın 27. gecesi olan 16 Mart’ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart’ta Ramazan Bayramı’nı kutlayacak.