Son Mühür - Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu’nun FATF’ın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi. Raporda; Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanındaki mevzuat altyapısı, kurumsal kapasitesi ve uygulamaları detaylı bir şekilde incelendi.

40 tavsiyenin 38’ine tam uyum sağlandı

Teknik uyum kapsamında yapılan değerlendirmelerde Türkiye, FATF’ın 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulundu. Etkililik bakımından yapılan değerlendirmede ise belirlenen 11 kısa vadeli çıktıdan 3'ü "önemli ölçüde etkili", 8'i ise "ılımlı ölçüde etkili" olarak derecelendirildi.

MASAK tarafından yapılan açıklamada, ulaşılan seviyenin Türkiye'nin mücadele kapasitesini güçlendirdiğini ortaya koyduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu sonuçlar, ülkemizin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesini teşkil etmekte; gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeler ve uygulamalar ile ülkemizin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesini giderek güçlendirdiğini ortaya koymaktadır. Suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da FATF tarafından açık bir şekilde tescil edilmiştir."

Mücadele yeni strateji belgeleriyle devam edecek

FATF değerlendirmelerinin teknik bir süreç olduğu hatırlatılan açıklamada, önümüzdeki dönemde tespit edilen alanlarda gelişme sağlamak adına çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi. Sürecin, "Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)" ve "Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı İle Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)" kapsamında yürütüleceği aktarıldı.

Mali sistemin bütünlüğünün korunması ile toplumun güvenlik ve esenliğinin sağlanmasının temel öncelik olmaya devam edeceğini vurgulayan MASAK, sürece katkı sağlayan kamu ve özel sektör paydaşlarına teşekkür etti.