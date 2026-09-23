Son Mühür- CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ardından bu kez yoluna bağımsız devam etme kararı alan isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

CHP/ Yeni Parti ayrışmasında CHP çatısı altında kalarak yoluna devam eden Mansur Yavaş, CHP'nin 9 Eylül'de 103.kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmamış, aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, hem Özgür Özel'e hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiğini söyleyerek partiler üstü konumda olduğu sinyallerini vermişti.

Mansur Yavaş'ın CHP rozeti taşırken takındığı siyasi tavır nedeniyle CHP'yle iplerin gerilmesine yol açtığı iddiaları Parti Sözcüsü Müslüm Sarı'nın son açıklamalarına da yansıdı.

Kimse CHP'den üstün değil...



“CHP’nin kurumsal kimliği herkesin üstündedir. Hiç kimse partiden üstün değil” vurgusuyla isim vermeden Mansur Yavaş'ı hedef alan Sarı,

''Belediye başkanlarının parti etkinliklerine katılmasını bekleriz'' sözleriyle 9 Eylül törenlerine katılmamasını eleştirmiş,

“Bir belediye başkanımız kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez.” sözleriyle de Yavaş'ın Özel'e bilgi verdim açıklamasına göndermede bulunmuştu.

Yavaş'ı harekete geçiren sözler...



Müslim Sarı'nın ilk kez bu kadar açık bir dille hedef alınmasının ardından Mansur Yavaş'tan CHP'ye veda açıklaması geldi.

''Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim'' hatırlatmasında bulunan Yavaş isim vermeden Müslim Sarı'nın açıklamalarına göndermede bulunarak,

''Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum'' ifadelerine yer verdiği görüldü.