Son Mühür / Atakan Başpehlivan Muhalefet camiasının tanınmış isimlerinden Siyaset İletişim alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Dr. Altuğ Öztürk, YENİ Parti'nin özellikle bazı noktalarda ciddi yanlışlıklar yaptığını söyleyerek, kendisini bir türlü 'dava hareketi' olarak örgütleyemediğini vurguladı.

"YENİ Parti 'dava hareketi' olarak örgütlenemiyor"

YENİ Parti'ni kendisini 'dava hareketi' olarak örgütleyemediğini belirten ve parti içi süreçlere vatandaşın demokratik katılımının sınırlı olduğunu aktardı ve ilçe kongrelerinin 400-500 kişi bandına sınırlandığını vurgulayarak, "Yeni Parti ne yazık ki şu anda bir "dava hareketi" olarak örgütlenemiyor, her ilçede 400-500 kişiyi aşmayacak Kongre bağımlıları ile mücadele bu kadar derinleşiyor. 2010'lardan beri aynı kültür. Öngörüm gelecekte bu şekilde giderse bir parçalanma daha görürüz. Yurttaşın demokratik katılımı sınırlı" dedi.

"Küçük olsun bizim olsun zihniyetiyle daha da kötüye gidecek

Öte yandan, bu gidişatın sonucunda YENİ Parti'ye uyarılarda bulunan ve ilk seçim yenilgisinin ardından partide bölünmelerin olabileceğinden bahseden Öztürk, 'küçük olsun benim olsun' yaklaşımının partiye zarar vereceğini kaydederek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Mevcut ilçe örgütleri kültürüyle değişim mümkün değil. İlk seçim yenilgisinde parçalanma başlar. Bir kanat sağa, bir kanat sola doğru yelken açar.

Bizim gibi ilçe ilçe bu işleri takip eden insanlar dahi tutunamıyorsa örneğin sıradan bir beyaz yakalının tutunması imkansız. Genç üye oranı %10 deniyor. Seçmen yaş ortalaması 42 parti +10-15 yaş daha yaşlı. Çalışan gruplar partiye aktif katılım gösteremiyor. Çünkü partiyle bağları çok zayıf. Bu da yöneticilerin sorumluluğunda. Mahallesinde dahi yurttaşın konuşmasına engel olan yöneticilerle küçük olsun bizim olsun zihniyetiyle daha da kötüye gidecek"