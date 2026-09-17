Son Mühür - Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği dönemde görev yapan kamu görevlileri ile Kozinoğlu’nun cezaevindeki koğuş arkadaşları mercek altına alındı. Çalışmalar doğrultusunda dönemin eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül 2026 sabah saat 07.00’de İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerin şunlar olduğu bildirildi:

Hasan Ataman Yıldırım: Emekli Deniz Yüzbaşı ve Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi koğuş arkadaşı.

Ali İşgören: Olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan, dosya hakkında daha önce takipsizlik kararı veren ve sonrasında FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski başsavcı.

Necip Doğan: Olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı.

Hasan Atilla Uğur Kıbrıs’ta tespit edildi

Soruşturmanın bir diğer kritik ismi olan emekli Jandarma Albayı ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur’un ise Kıbrıs’ta bulunduğu belirlendi. Uğur’un yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.