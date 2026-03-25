Danimarka’da yapılan genel seçimler, ülkede siyasi dengeleri altüst etti. Mevcut hükümetin parlamentoda çoğunluğu sağlayamaması üzerine Başbakan Mette Frederiksen, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gözler şimdi yeni hükümetin kim tarafından kurulacağına çevrildi.

Seçim sonuçları hükümeti sarstı

2019’dan bu yana iktidarda bulunan Sosyal Demokratlar, seçimden birinci parti olarak çıksa da tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Bu tablo, mevcut üç partili koalisyon için ciddi bir güç kaybı anlamına geldi.

Başbakan Frederiksen, seçim sonuçlarının ardından istifasını Kral X. Frederik’e sundu.

Parlamento aritmetiği kilitlendi

Seçim sonuçlarına göre Danimarka Parlamentosu’nda hiçbir blok çoğunluğu elde edemedi.

Sosyal Demokratlar: 38 sandalye

Kırmızı blok (Sosyal Demokratlar + Yeşil Sol Parti): 84 sandalye

Mavi blok (Venstre, Danimarka Halk Partisi, Liberal İttifak, Muhafazakarlar): 77 sandalye

179 sandalyeli parlamentoda hükümet kurabilmek için gereken 90 sandalye sınırına hiçbir siyasi blok ulaşamadı.

Kilit parti: Ilımlılar (Moderaterne)

Seçimlerin en kritik aktörlerinden biri ise merkez çizgideki Ilımlılar Partisi oldu. 14 sandalye kazanan parti, hükümetin kurulmasında denge belirleyici konuma yükseldi.

Siyasi kulislerde, Ilımlılar’ın hangi blokla hareket edeceğinin yeni hükümetin kaderini doğrudan etkileyeceği konuşuluyor.