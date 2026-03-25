Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri’de görülen İBB davasında duruşma salonundan çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Yetkisiz kayıt ve paylaşım yapanlara yönelik resen soruşturma başlatıldı. Son gelişmeyle birlikte dosyada son 3 haftada açılan soruşturma sayısı 4’e yükseldi.

Duruşma salonundan görüntü paylaşanlar mercek altında

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 1 No’lu duruşma salonunda devam eden yargılamalarda, bazı görüntülerin kayıt altına alındığı ve sosyal medya üzerinden yayıldığı tespit edildi.

Başsavcılık, bu paylaşımların yargılama sürecinin gizliliğini ihlal edebileceği gerekçesiyle harekete geçti.

TCK 286 kapsamında resen soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 286. maddesi kapsamında suç teşkil edebileceğini belirterek resen soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, duruşma sırasında ses veya görüntüleri yetkisiz şekilde kaydeden ve paylaşan kişiler hakkında işlem yapılacak.

Siber polis devrede: Hesaplar tek tek incelenecek

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı:

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

Güvenlik Şube Müdürlüğü

birimlerine talimat verildi.

Yetkililer, sosyal medya hesaplarının genel takibinin yapılmasını, suç unsuru tespit edilmesi halinde ise ivedilikle savcılık talimatı alınarak işlem başlatılmasını istedi.

“Tüm paylaşımlar takip edilecek” talimatı

Başsavcılık, sadece mevcut paylaşımlarla sınırlı kalınmayacağını, bundan sonraki süreçte yapılacak tüm içeriklerin de izleneceğini bildirdi.

Bu kapsamda özellikle dava sürecine ilişkin görüntü, video ve ses kayıtlarının paylaşımı yakın takibe alınacak.

Başsavcılıktan resmi açıklama

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı anlaşılmakla;

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında 5237 sayılı TCK’nın 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

3 haftada 4. soruşturma

İBB davası kapsamında son haftalarda art arda gelen adli süreçler dikkat çekerken, bu son gelişmeyle birlikte 3 hafta içinde açılan soruşturma sayısı 4’e ulaştı.