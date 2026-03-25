İran yönetimi, ABD tarafından sunulan yeni teklife ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Tahran, önerilen şartların “aşırı” olduğunu vurgulayarak, talepleri karşılanana kadar meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

Tahran: Teklif beklentilerin uzağında

İran basınında yer alan haberlere göre, ABD’nin sunduğu teklif Tahran yönetimi tarafından detaylı şekilde incelendi. Ancak İranlı yetkililer, söz konusu teklifin mevcut koşullarda kabul edilebilir olmadığını ve beklentileri karşılamadığını ifade etti.

İlk şart: Saldırıların ve suikastların durdurulması

İran, savaşın sona ermesine yönelik en kritik koşulunun saldırıların tamamen durdurulması olduğunu açıkladı. Özellikle hedefli saldırılar ve suikast girişimlerinin son bulmasının, müzakere süreci için temel şart olduğu vurgulandı.

İran’ın masaya koyduğu 5 kritik talep

Tahran yönetimi, çatışmaların sona ermesi için uluslararası kamuoyuna 5 maddelik şart listesini duyurdu:

Saldırıların tamamen durdurulması

Savaşın yeniden başlamayacağına dair somut güvenceler verilmesi

Savaş tazminatlarının belirlenmesi ve ödenmesi

Tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesi

Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğin tanınması

“Savaşın bitiş zamanını biz belirleriz” mesajı

İran tarafından yapılan açıklamada, sürecin dış aktörler tarafından yönlendirilmesine karşı çıkıldı. Açıklamada, “Savaşın sona erme zamanının Trump tarafından dikte edilmesine izin vermeyeceğiz. Savaşın sonunu biz belirleriz” ifadelerine yer verildi.

Gerilim sürüyor: Diplomasi mi, çatışma mı?

Uzmanlar, taraflar arasındaki sert söylemlerin diplomatik çözüm ihtimalini zorlaştırdığına dikkat çekiyor. İran’ın şartlarının kabul edilmemesi halinde bölgedeki gerilimin artabileceği ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği değerlendiriliyor.