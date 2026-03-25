İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından ortaya çıkan ifade ve güvenlik kamerası kayıtları sonrası rapçi Vahap Canbay, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında savcılığa başvurdu.

Sokak ortasında silahlı saldırı: Genç futbolcu hayatını kaybetti

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye’de Sıddık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden iletişim kurmak istedi. Bu süreçte, arkadaşı olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’dan destek talep etti.

Kundakçı, Canbay ve beraberindeki kişilerle birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada olay yerine gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Kurşunların hedefi oldu

Saldırıda ağır yaralanan 21 yaşındaki futbolcu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, spor ve sanat camiasında büyük yankı uyandırdı.

7 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı. Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte M.R., H.C.A., M.K. ve E.T.’nin de bulunduğu 7 kişi, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamera görüntüleri ve ifadeler sonrası yeni hamle

Dosyaya giren güvenlik kamerası kayıtları ve şüpheli ifadelerinin ardından, olayın tarafları arasında yeni bir hukuki süreç başladı. Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

“İftira ve hakaret” iddiası

Canbay’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede, söz konusu kişiler hakkında “iftira” ve “hakaret” suçlamaları yönelttiği öğrenildi. Başvurunun ardından savcılığın konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Ümraniye’de yaşanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma hem cinayet hem de bağlantılı iddialar yönünden çok yönlü olarak devam ediyor. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.