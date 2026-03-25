Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, kamu görevlilerinin mal varlıklarına ilişkin şeffaflık tartışması gündeme damga vurdu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, “Türkiye’nin bir ‘temiz eller’ operasyonuna ihtiyacı var” diyerek kapsamlı bir araştırma çağrısında bulundu.

Genel Kurul’da kritik gündem: Vergi ve ekonomi düzenlemeleri

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Oturumda; şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülmesinin kaldırılması, bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınması, kripto varlıkların vergilendirilmesi, KDV istisnalarının daraltılması ve bedelli askerlik ücretinin artırılmasını içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçilmesi planlandı.

Yeni Yol Partisi’nden araştırma önergesi

Görüşmeler öncesinde Yeni Yol Partisi, Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ve 19 milletvekilinin imzasıyla dikkat çeken bir önerge sundu. Önergede; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında görev yapan üst düzey kamu yöneticilerinin mal varlıklarında yaşanan artışların araştırılması ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde incelenmesi talep edildi.

Özdağ: “Türkiye’de mal varlığı tartışması büyüyor”

Önergenin gerekçesini açıklayan Özdağ, son dönemde siyasetçiler ve bürokratların mal varlıklarına yönelik tartışmaların arttığını belirtti. Geçmişte yürürlükte olan “nereden buldun” düzenlemesine atıf yapan Özdağ, sonraki süreçte çıkarılan yasalarla yurt dışındaki varlıkların farklı yollarla Türkiye’ye getirilebildiğini ifade etti.

“Nereden buldun yasası geri gelmeli” çağrısı

Özdağ, mevcut tartışmaların önüne geçmek için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şu çağrıyı yaptı:

“Nereden buldun kanununu derhal getirin. Bunun yanında yolsuzluğu önleme, siyasi ahlak ve etik yasaları çıkarılmalı. İmar rantları da tamamen kamuya aktarılmalı.”

“Gelin, mal varlıklarımızı birlikte inceleyelim”

Tüm siyasi aktörlere ve kamu yöneticilerine seslenen Özdağ, geniş kapsamlı bir inceleme yapılmasını istedi. Özdağ, milletvekillerinden bürokratlara, belediye başkanlarından rektörlere kadar herkesin mal varlıklarının şeffaf şekilde araştırılması gerektiğini dile getirdi.

“Bugün Türkiye’nin bir ‘temiz eller’ veyahut da ‘temiz yürekler’ operasyonuna ihtiyacı var” diyen Özdağ, mevcut sistemde mal beyanlarının kapalı zarflarla sunulmasının yeterli olmadığını savundu.

“Çocuklarımıza şaibesiz bir ülke bırakmalıyız”

Konuşmasında toplumsal sorumluluğa da dikkat çeken Özdağ, “Bu adımları atmazsak çocuklarımıza şaibeli bir düzen bırakacağız” ifadelerini kullandı. Siyaset ve bürokraside güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Parlamento itibarı tartışması

Özdağ, TBMM’nin son dönemde itibar kaybı yaşadığını öne sürerek, şeffaflık adımlarının hem parlamentoya hem de kamu yönetimine güven kazandıracağını ifade etti.

Önerge reddedildi

Yeni Yol Partisi’nin sunduğu grup önerisi, muhalefet partilerinin desteğine rağmen AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmedi. Böylece mal varlığı araştırmasına yönelik öneri Genel Kurul gündemine alınmadı.