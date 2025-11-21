İstanbul'un Fatih ilçesinde, tatil amacıyla Almanya'dan gelen Böcek ailesinin 4 ferdinin "zehirlenme" şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı önemli bir belgeye ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikat kapsamında, ilk etapta gözaltına alınan 11 şüpheliden 8’i tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma, olayın detaylarını aydınlatmak üzere titizlikle sürdürülüyor.

Sertifikasız ilaçlama itirafı: "Bana gerek yok dediler"

Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan ve 11 Kasım'da otelde ilaçlama işlemini gerçekleştiren Doğan C.’nin beyanları dikkat çekti. Doğan C., savcılık sorgusunda çarpıcı bir itirafta bulundu: "Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığım dönemde bana işi öğreten kişi, sertifikaya gerek olmadığını söyledi." Bu ifade, otelde yapılan ve can kayıplarına neden olan işlemin yetkisiz kişiler tarafından yapılmış olabileceği şüphesini güçlendirdi.

Zehirlenme olayının ardından ilaçlama belgesi inceleniyor

Soruşturmayı yürüten makamlar tarafından otelde yapılan ilaçlama işlemine ait olduğu tespit edilen fatura ve belge ortaya çıkarıldı. 11 Kasım tarihinde düzenlenen bu belgede, uygulamanın aylık periyotlarla ve özellikle hamam böceği, güve, sinek türleri, karınca ve akrep gibi haşerelerden korunma amacıyla yapıldığı bilgisi yer alıyor.

Ortaya çıkan bu fatura, ilaçlama işleminin ne zaman, ne amaçla yapıldığını teyit ederken, bu işlemin ailenin kaldığı dönemle çakışması ve akabinde yaşanan toplu zehirlenme vakası arasındaki ilişkinin soruşturmanın ana eksenini oluşturduğu belirtiliyor. Yargı süreci, ölümlere neden olan etken maddenin tespiti ve ihmali olan kişilerin belirlenmesi yönünde devam ediyor.