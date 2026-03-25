ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından, Pakistan, Türkiye ve Mısır devreye girerek tarafları aynı masaya oturtmak için arabuluculuk yapıyor. Pakistanlı üst düzey kaynaklar, Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamada, önümüzdeki 48 saat içinde müzakerelerde önemli bir gelişme beklendiğini belirtti.

Kaynaklar, İran’ın füze kapasitesini sınırlama önerisini kabul etmediğini ve tazminat talebinde bulunduğunu aktarırken, sürecin kritik bir dönemece girdiğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran ile aktif müzakereler yürüttüklerini iddia etmiş, ancak Tahran yönetimi bu iddiaları reddetmişti. ABD ve İsrail medyası ise, görüşmelerin Pakistan’ın arabuluculuğunda gerçekleşebileceğini öne sürmüştü.

Geçici ateşkes ve kalıcı anlaşma hedefleniyor

ABD yönetimi, bölgede bir ay sürecek geçici bir ateşkesle birlikte, kalıcı bir anlaşma zemini oluşturmayı amaçlıyor. Tarafların bu süreçte 15 maddelik bir taslak üzerinde görüşmeler yapması planlanıyor.

15 maddelik taslak anlaşma

Pakistanlı kaynaklar ve AA’ya yapılan açıklamalara ek olarak, Al Hadath’ın İsrail Kanal 12’ye dayandırdığı bilgilere göre, taslak anlaşmada öne çıkan maddeler şöyle:

Yaptırımların otomatik olarak kaldırılması tehdidi sonlandırılacak

İran’ın mevcut nükleer kapasitesi tamamen ortadan kaldırılacak

İran, nükleer silah arayışında olmayacağına dair taahhüt verecek

İran topraklarında nükleer zenginleştirme faaliyetleri yasaklanacak

Zenginleştirilmiş uranyum Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) teslim edilecek

Natanz, İsfahan ve Fordow’daki nükleer tesisler devre dışı bırakılacak ve imha edilecek

UAEA’ya tam erişim izni verilecek

İran, vekâlet güçleri stratejisinden vazgeçecek

Bölgedeki milis gruplara finansman ve silah desteği kesilecek

Hürmüz Boğazı kapanmadan açık tutulacak

Balistik füze programıyla ilgili kararlar ertelenecek

Balistik füzeler yalnızca savunma amaçlı kullanılacak

İran’a yönelik tüm yaptırımlar kaldırılacak

Buşehr’de sivil nükleer programın geliştirilmesine destek sağlanacak

Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidi otomatik olarak iptal edilecek