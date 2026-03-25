ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından, Pakistan, Türkiye ve Mısır devreye girerek tarafları aynı masaya oturtmak için arabuluculuk yapıyor. Pakistanlı üst düzey kaynaklar, Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamada, önümüzdeki 48 saat içinde müzakerelerde önemli bir gelişme beklendiğini belirtti.
Kaynaklar, İran’ın füze kapasitesini sınırlama önerisini kabul etmediğini ve tazminat talebinde bulunduğunu aktarırken, sürecin kritik bir dönemece girdiğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran ile aktif müzakereler yürüttüklerini iddia etmiş, ancak Tahran yönetimi bu iddiaları reddetmişti. ABD ve İsrail medyası ise, görüşmelerin Pakistan’ın arabuluculuğunda gerçekleşebileceğini öne sürmüştü.
Geçici ateşkes ve kalıcı anlaşma hedefleniyor
ABD yönetimi, bölgede bir ay sürecek geçici bir ateşkesle birlikte, kalıcı bir anlaşma zemini oluşturmayı amaçlıyor. Tarafların bu süreçte 15 maddelik bir taslak üzerinde görüşmeler yapması planlanıyor.
15 maddelik taslak anlaşma
Pakistanlı kaynaklar ve AA’ya yapılan açıklamalara ek olarak, Al Hadath’ın İsrail Kanal 12’ye dayandırdığı bilgilere göre, taslak anlaşmada öne çıkan maddeler şöyle:
- Yaptırımların otomatik olarak kaldırılması tehdidi sonlandırılacak
- İran’ın mevcut nükleer kapasitesi tamamen ortadan kaldırılacak
- İran, nükleer silah arayışında olmayacağına dair taahhüt verecek
- İran topraklarında nükleer zenginleştirme faaliyetleri yasaklanacak
- Zenginleştirilmiş uranyum Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) teslim edilecek
- Natanz, İsfahan ve Fordow’daki nükleer tesisler devre dışı bırakılacak ve imha edilecek
- UAEA’ya tam erişim izni verilecek
- İran, vekâlet güçleri stratejisinden vazgeçecek
- Bölgedeki milis gruplara finansman ve silah desteği kesilecek
- Hürmüz Boğazı kapanmadan açık tutulacak
- Balistik füze programıyla ilgili kararlar ertelenecek
- Balistik füzeler yalnızca savunma amaçlı kullanılacak
- İran’a yönelik tüm yaptırımlar kaldırılacak
- Buşehr’de sivil nükleer programın geliştirilmesine destek sağlanacak
- Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidi otomatik olarak iptal edilecek