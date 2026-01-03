Son Mühür - Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela’daki gelişmeler nedeniyle uluslararası topluma acil çağrıda bulundu. Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela’nın başkenti Karakas’ın bombalandığını duyurdu.

Acil toplanma çağrısı yaptı

Petro, Birleşmiş Milletler ve Amerikan Devletleri Örgütü’nün derhal toplanmasının önemine dikkat çekti. Kolombiya lideri, ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası askeri saldırı iddialarının uluslararası platformda ele alınmasını talep etti.

Dünyaya çağrı: Venezuela’ya saldırdılar

Petro’nun paylaşımında, “Karakas şu anda bombalanıyor. Dünyaya dikkat: Venezuela’ya saldırdılar. Füze atıyorlar” ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, bölgede gerilimi daha da artırdı. Petro’nun çağrısının ardından Karakas’taki gelişmelerle ilgili BM ve OAS’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Diplomatik kaynaklar, konunun uluslararası gündeme taşınmasının Latin Amerika ve küresel güvenlik dengeleri açısından kritik olabileceğine işaret ediyor.