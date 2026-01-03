Meteoroloji uzmanları, bu karşılaştırmanın anlık ölçümlere dayandığını vurgulayarak, iklim ortalamaları açısından Göle’nin Yakutsk’tan daha soğuk bir yer olmadığını, ancak mevcut atmosferik koşulların kısa süreli ekstrem sıcaklık farkları oluşturabileceğini ifade etti.

Dondurucu soğuklar Erzincan’da da etkisini hissettirdi. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi, geceleri sıcaklığın -20°C’ye düşmesiyle tamamen buzla kaplandı. Şelalede yer yer 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Kayalıklar ve çevredeki buz tabakaları ziyaretçilere görsel bir şölen sunarken, yetkililer kaygan zemin, don ve buzlanma tehlikelerine karşı uyarıda bulundu. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

En soğuk bölge neresi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar birçok bölgede rekor seviyelere yaklaştı. Gece yapılan ölçümlerde, Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri olarak Sivas’ın Altınyayla ilçesi öne çıktı.