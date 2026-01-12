Son Mühür / İzmir yayıncılığının simge kanallarından Ege TV’nin kapanmasının ardından Sivas merkezli Kanal 58’in sahibi Adem Erdağı tarafından satın alınarak 15 Kasım 2019’da yeniden yayına dönen kanalın World Türk markası borçlar nedeniyle satışa çıkarıldı. Resmi ilan kapsamında Denizli İcra Dairesi, “World Türk Dünyanızın Televizyonu” ibaresini taşıyan markanın, taşınırın elektronik satış ortamında açık artırma yöntemiyle alıcı arayacağını duyurdu. Markanın muhammen bedeli 5 milyon TL olarak belirlendi.

2019 yılında yayın hayatına başlamıştı

World Türk’ün yayın serüveni, İzmir merkezli Ege TV’ye uzanan köklü bir geçmişe dayanıyor. Bakioğlu Holding ve Yaşar Holding önderliğinde birçok Egeli işletme ile birlikte kurulan kanal, Ege Bölgesi’nin yayın hayatına geçen ilk bölgesel televizyonu olma özelliğini taşıdı. O dönemlerde Gazete Ege de varlığını sürdürürken 1996 yılında Radyo Ege kuruldu. Yaşar Holding daha sonra Gazete Ege'yi alarak çekilme kararı aldı. Sonrasında ise yayıncılık faaliyetleri Bakioğlu Holding bünyesinde devam etti. Uzun yıllar boyunca bölgesel yayıncılığın önemli aktörlerinden biri olan Ege TV, 1 Mayıs 2017 tarihinde yayınlarını sonlandırarak ekranlara veda etti. Kanalın kapanmasının ardından teknik altyapısı, uydu vericisi ve frekansı Cem Bakioğlu tarafından Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (EGEMM) devredildi. Yaklaşık iki yıl süren sessizliğin ardından kanal, Sivas merkezli Kanal 58’in sahibi Adem Erdağı tarafından satın alındı ve 15 Kasım 2019’da yeniden yayın hayatına başladı. Yayın politikasını Anadolu merkezli bir perspektif üzerine kuran kanal, 1 Ocak 2022 itibarıyla isim ve logosunu değiştirerek World Türk markasıyla yoluna devam etme kararı aldı.

10 yıl süreyle tescilli

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle tescilli olan markanın, 23 Mart 2022 tarihinde tescil işlemleri tamamlandığı bildirildi. Marka, 31 Mayıs 2021 tarihli ve 477 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanarak yürürlüğe girdi ve halen sahibi adına geçerliliğini koruyor. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek satışın ilk artırması 27 Ocak 2026 saat 10.48’de başlayacak ve 3 Şubat 2026 saat 10.48’de sona erecek. İlk turda satışın gerçekleşmemesi halinde ikinci artırma 24 Şubat 2026 saat 10.48’de başlayacak, 3 Mart 2026 saat 10.48’de tamamlanacak.