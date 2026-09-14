Son Mühür - Global piyasalarda yaşanan gelişmeler ve dövizdeki yükseliş akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Sürücülerin yakından takip ettiği pompa fiyatlarında motorin grubuna rekor artış hazırlığı yapılırken, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla büyükşehirlerdeki güncel fiyatlar da şekillendi.

Motorine ne kadar zam gelecek?

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre salı günü itibarıyla motorinin litre fiyatına 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor. Gelecekle beklenen bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde 95 TL sınırını aşmış olacak.

Güncel akaryakıt fiyatları 14 Eylül 2026

İzmir

Benzin: 81.52 TL

Motorin: 90.43 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul

Avrupa Yakası: Benzin 80.26 TL, Motorin 89.01 TL, LPG 34.99 TL

Anadolu Yakası: Benzin 80.12 TL, Motorin 88.87 TL, LPG 34.39 TL

Ankara

Benzin: 81.25 TL

Motorin: 90.16 TL

LPG: 35.09 TL