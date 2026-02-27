İstanbul’da yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait yaklaşık 671 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

POS cihazları üzerinden yasadışı işlem iddiası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporlarını inceledi. Yapılan tespitlerde, bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından aldığı POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı konumundaki farklı firmalara devrettiği belirlendi. Söz konusu cihazların yasadışı bahis işlemlerinde kullanıldığı öne sürüldü.

Şüpheli para transferleri tespit edildi

Finansal hareketlerin detaylı analizinde, daha önce yasadışı bahis faaliyetleri nedeniyle işlem yapılan kişi ve şirket hesaplarına para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi. İncelemelerde, bu hesaplar üzerinden haksız kazanç sağlandığı değerlendirilen para akışları mercek altına alındı.

18 şirkete el konuldu

Mali analiz ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilere ait 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuttan oluşan taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. El konulan varlıkların piyasa değerinin yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olduğu bildirildi.

10 kişi gözaltında

Yasadışı bahis ve POS tefeciliği suçlamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilgili şirketler ile bağlantılı firmalara ve bu şirketlerin yönetici ile çalışanlarına sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.