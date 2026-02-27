Son Mühür - Trafik cezalarının artırılmasını da kapsayan Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte cezalarda dikkat çeken artışlara gidilirken; trafikte saldırgan sürüş, yetkisiz çakar kullanımı, sahte plaka takma, ehliyetsiz araç kullanma ve sosyal medyada kural ihlallerini övme gibi fiillere ağır yaptırımlar getirildi.

Yeni düzenlemeye göre hız sınırını yerleşim yeri içinde aşan sürücülere kademeli para cezası uygulanacak. Buna göre sınırı 6-10 km/s aşanlara 2 bin lira, 11-15 km/s aşanlara 4 bin lira, 16-20 km/s aşanlara 6 bin lira, 21-25 km/s aşanlara 8 bin lira, 26-35 km/s aşanlara 12 bin lira, 36-45 km/s aşanlara 15 bin lira, 46-55 km/s aşanlara 20 bin lira, 56-65 km/s aşanlara 25 bin lira, 66 km/s ve üzeri aşanlara ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek.

Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11-15 km/s aşanlara 2 bin lira, 16-20 km/s aşanlara 4 bin lira, 21-25 km/s aşanlara 6 bin lira, 26-30 km/s aşanlara 8 bin lira, 31-40 km/s aşanlara 12 bin lira, 41-50 km/s aşanlara 15 bin lira, 51-60 km/s aşanlara 20 bin lira, 61-70 km/s aşanlara 25 bin lira, 71 km/s ve üzeri aşanlara 30 bin lira ceza uygulanacak. Ayrıca yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 km/s aşanların ehliyeti her ihlalde 30 gün, 56-65 km/s aşanların 60 gün, 66 km/s ve üzeri aşanların ise 90 gün süreyle geri alınacak.

Yerleşim yeri dışında ise sınırı 51-60 km/s aşanların ehliyeti 30 gün, 61-70 km/s aşanların 60 gün, 71 km/s ve üzeri aşanların ise 90 gün süreyle geçici olarak geri alınacak.

Ehliyetsiz araç kullanma

Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullananlara 40 bin lira idari para cezası uygulanacak. Mahkeme, savcılık ya da yetkili merciler tarafından ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullananlara ise 200 bin lira ceza kesilecek. Ehliyeti iptal edildiği halde direksiyon başına geçenler de aynı miktarda, 200 bin lira idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca aracı kullanmasına izin veren araç sahibi veya işleten de, tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Kırmızı ışık ihlali

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 1.000 lira idari para cezası uygulanacak. Aynı kuralın bir yıl içinde tekrarlanması halinde cezalar kademeli olarak artacak. İkinci ihlalde 10 bin lira, üçüncüde 15 bin lira, dördüncüde 20 bin lira, beşincide 30 bin lira ve altıncı ihlalde 80 bin lira para cezası kesilecek.

Makas ve driftin cezası

Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde art arda şerit değiştirenler, otoyollarda ya da yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda ters yönde araç kullananlar ve konvoy halinde ya da tek başına seyir halindeyken keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyenler 90 bin lira idari para cezası ödeyecek. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten menedilecek.

Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, dönüş kuralları dışında el freni çekerek ya da benzeri yöntemlerle aracı ani şekilde savuran, yönünü değiştiren veya kendi etrafında döndürenlere 140 bin lira ceza uygulanacak.

Motorlu bisiklet ve motosikletle tek teker üzerinde gitmek, sele üzerinde ayağa kalkmak ya da yatmak, aracı kendi etrafında döndürmek veya teker kaydırmak gibi akrobatik ve güvenliği tehlikeye atan hareketler yapanlara 46 bin lira idari para cezası kesilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 60 gün trafikten menedilecek.

Geri alınan ehliyetler, sürenin sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçerek araç kullanmasına engel bir durumunun bulunmadığının tespit edilmesi ve para cezasının tamamen ödenmesi şartıyla iade edilecek.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde ehliyeti ikinci kez geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek. Ehliyeti iptal edilenlerin yeniden belge alabilmesi için sürücü kursuna devam etmeleri ve sınavları başarıyla tamamlayarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

Alkollü araç kullanma

Yapılan düzenlemeyle 0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı belirlenen sürücülere uygulanan idari para cezası 700 liradan 25 bin liraya yükseltildi. Alkollü araç kullanma nedeniyle ehliyeti geri alınan sürücülerde, ihlalin ikinci kez tekrarlanması halinde ceza 50 bin lira olacak. Üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edilenlere 150 bin lira ceza kesilecek ve sürücü belgeleri iptal edilecek. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri de devreye girecek. Alkol ya da uyuşturucu testi yaptırmayı reddeden sürücülere de 150 bin lira idari para cezası uygulanacak, ehliyetleri 5 yıl süreyle geri alınacak.

Kavga amaçlı araçtan inme