Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde İstanbul genelinde kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon

Başsavcılığın Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında örgüt mensuplarının ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında, Yalova’da terör örgütü bağlantılı olarak düzenlenen ve 3 emniyet görevlisinin şehit olduğu saldırıyla ilişkili şekilde sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 28 şüpheli ile örgüt içinde aktif faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 şüpheli olmak üzere toplam 29 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

31 Aralık 2025 günü saat 01.00 itibarıyla İstanbul genelinde 29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.