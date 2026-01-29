Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı Aralık ayına ilişkin işsizlik ve istihdam verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhan, işsizlik oranının son 25 yılın en düşük seviyesine indiğini bildirdi.

İşsizlik 32 aydır tek hanelerde

Açıklamaya göre işsizlik oranı, Aralık ayında bir önceki aya kıyasla 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 oldu. Böylece işsizlik oranı hem son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi hem de 32 aydır tek haneli seyrini sürdürmüş oldu. İşsiz sayısı ise aynı dönemde 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişiye düştü.

Kadın işsizliği 2013’ten bu yana en düşük düzeyde

Kadınların işgücüne katılımını artırmaya yönelik politikaların etkisine dikkat çeken Işıkhan, İş Pozitif Programı sayesinde kadınlarda işsizlik oranının bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 10,5 seviyesine gerilediğini açıkladı. Bu oran, 2013 yılından bu yana kadın işsizliğinde görülen en düşük seviye olarak kayda geçti.

Genç işsizliği düştü, yeni istihdam hamlesi devrede

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da aynı dönemde 1,1 puan azalarak yüzde 14,1 oldu. Gençlerin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamda yer almasını hedeflediklerini vurgulayan Işıkhan, bu kapsamda hayata geçirilen Genç İstihdam Hamlesi – GÜÇ Programına dikkat çekti.

“3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama katacağız”

Bakan Işıkhan, GÜÇ Programı kapsamında 3 yıl içinde 3 milyon gencin istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini belirterek, bu adımın Türkiye’nin istihdam politikaları açısından tarihi bir atılım olacağını ifade etti.

İstihdam ve işgücüne katılım verileri açıklandı

Aralık ayı verilerine göre;

İstihdam sayısı: 32 milyon 685 bin kişi

İstihdam oranı: yüzde 49,1

İşgücü: 35 milyon 421 bin kişi

İşgücüne katılma oranı: yüzde 53,2

“İşgücü piyasasını güçlendirmeye devam edeceğiz”

Vedat Işıkhan, açıklamasının sonunda işsizliğin azaltılması, nitelikli istihdamın artırılması ve işgücü piyasasının daha da güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.