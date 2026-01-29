‘İnek Şaban’, ‘İyi Aile Çocuğu’ ve ‘Dokunmayın Şabanıma’ gibi filmlerle tanınan Gürses, uzun süren kanser tedavisini başarıyla atlattığını ancak maddi sıkıntılarla mücadele edemediğini ifade etti. 64 yaşındaki oyuncunun zor şartlar altında yaşam savaşı verdiği belirtildi.

Usta oyuncu yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

“Merhaba. Ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum yoksa hakkınızı helal edin.”

Saadet Gürses kimdir?