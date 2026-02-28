Son Mühür - İran’ın karşı saldırı başlattığını açıklayan İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini bildirdi. İsrail’de ülke genelinde alarm verildi, hava sahası ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Sivil savunma birimleri halka güvenlik talimatları yayımladı. İran resmi ajansı aracılığıyla yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları saldırıyı “düşman ve suçlu saldırganlığa yanıt” olarak tanımladı.

Tahran’da patlamalar, halk sokakta

İran medyası, başkent Tahran’ın merkezinde patlamalar meydana geldiğini duyurdu. Milyonlarca nüfusa sahip kentte panik yaşandığı, çok sayıda kişinin şehri terk etmeye çalıştığı bildirildi.

İsfahan kenti çevresinde de patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Kentin güneydoğusunda daha önce ABD tarafından bombalanan bir nükleer tesis bulunuyor.

İsrail ve ABD’den ortak operasyon

Israel Katz, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını ve acil durum ilan edildiğini duyurdu. Donald Trump ise ABD ordusunun İran’a karşı “geniş çaplı ve sürekli bir operasyon” yürüttüğünü açıkladı. Trump, “İran asla nükleer silaha sahip olmayacak” ifadesini kullandı. Trump ayrıca İran’ın füze ve deniz gücünün hedef alınacağını belirterek, İran yönetimini silah bırakmaya çağırdı.

İran Sağlık Bakanlığı, hastanelerde 24 saat esaslı çalışma düzenine geçildiğini duyurdu. Seçili eczanelerin gece gündüz açık olacağı, sağlık personelinin hazır bekletileceği bildirildi. Savaş yaralılarının ücretsiz tedavi edileceği açıklandı.

Nükleer müzakere çıkmazı

ABD ile İran arasında iki gün önce Cenevre’de gerçekleştirilen nükleer müzakerelerde ilerleme sağlanamamıştı. Washington yönetimi son haftalarda Tahran’a yönelik askeri seçenekleri sık sık gündeme getirirken, Trump İran’a mart başına kadar süre tanımıştı.

Geçen yıl da İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarına ABD katılmış, İran balistik füze atışlarıyla karşılık vermişti. Bölgede askeri hareketlilik sürüyor. Gerilim, Orta Doğu’da geniş çaplı bir savaşa dönüşme riski taşıyor.