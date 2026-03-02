Bölgesel gerilimin askeri çatışmaya dönüştüğü süreçte İran, İsrail’in en stratejik yönetim ve askeri noktalarına yönelik yeni bir harekat başlattığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi ile İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı. Bu hamle, iki ülke arasındaki doğrudan çatışma riskini en üst seviyeye taşırken, saldırının hedef seçimi itibarıyla "karar alma merkezlerine" yönelik net bir mesaj taşıdığı değerlendiriliyor.

Saldırıda 10'uncu dalga: Hayber füzeleri devreye girdi

İran merkezli Mehr Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, Devrim Muhafızları operasyonun kapsamına dair detaylı bir duyuru yayımladı. Saldırının 10'uncu dalga füze harekatı çerçevesinde icra edildiği belirtilen metinde, operasyonda yüksek vuruş gücüne sahip "Hayber" füzelerinin kullanıldığı vurgulandı. Teknik kapasitesiyle bilinen bu füzelerin, İsrail’in hem siyasi liderlik merkezini hem de hava savunma ve operasyon kabiliyetinin kalbi sayılan komutanlık binalarını vurduğu iddia edildi.

İsrail cephesinde sessizlik hakim: Gözler resmi açıklamalarda

İran kanadından gelen bu çarpıcı iddialar dünya gündemine bomba gibi düşerken, İsrail kanadında henüz sessizlik korunuyor. İsrailli yetkililer, Başbakanlık ofisi ve stratejik hava üslerine yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen bu füze saldırılarına dair resmi bir teyit veya yalanlama mesajı yayımlamadı. Bölgedeki güvenlik kaynakları, olası hasar tespiti ve savunma sistemlerinin performansına dair verilerin analiz edildiği süreçte sessizliğin sürdüğünü belirtiyor. Uluslararası kamuoyu ise İsrail’in bu stratejik hedeflere yönelik saldırı iddiasına nasıl bir karşılık vereceğini merakla bekliyor.

