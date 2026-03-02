Son Mühür- Olay, 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre F.S.B. isimli öğrenci, yanında getirdiği bıçakla okul içinde iki öğretmen ve bir öğrenciye saldırdı.

Saldırının ardından okulda büyük panik yaşanırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 yaralının durumu ciddiyetini koruyor

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Üç yaralıdan birinin hayati tehlikesi devam ediyor. Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati risklerinin bulunmadığı belirtildi.

Saldırgan gözaltına alındı

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen öğrenci F.S.B., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Valiliği’nden resmi açıklama

Olayın ardından İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "02.03.2026 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Çekmeköy İlçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırı olayında F.S.B. isimli öğrenci, yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaralamıştır.

Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve Emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B., gözaltına alınmıştır.

Olayda yaralanan 3 kişiden 1’inin durumu ciddiyetini korurken diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."