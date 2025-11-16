Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta korkutan bir kaza meydana geldi. İki katlı yapının beton döküm aşamasında yaşanan göçük sonucu, o sırada inşaatta bulunan 5 işçi enkaz altında kaldı. Olayın hemen ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edilerek yaralı işçiler kurtarıldı.

Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Göçük haberinin alınmasıyla birlikte bölgeye hızla AFAD, UMKE, Jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevredekiler ve olay yerine ulaşan ekiplerin ortak çalışmasıyla, enkaz altında kalan 5 işçi çıkarıldı.

Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı

Göçük altından kurtarılan işçilere, olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulanslarla derhal hastaneye sevk edilen yaralı işçilerin sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi bekleniyor. İnşaat alanındaki çökme nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.