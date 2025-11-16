Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki sitede bloklara konulan kutularda cam, karton, plastik, metal ve piller biriktiriliyor. Site yöneticisi İzzet Dağlar öncülüğünde atıklar Edirne Belediyesi Sıfır Atık Market'e götürülüyor, karşılığında çocuklar için kitap alınıyor, sitenin temizlik ihtiyacı kısmen karşılanıyor. Güneş enerjili bahçe aydınlatması ve yağmur suyu hasadı planlanıyor.

Çocuklar çevre bilinciyle örnek oluyor

Mahalle muhtarı Esra Akgün Yılmaz, sakinlerin geri dönüşümde bilinçli olduğunu, sitenin öncülük ettiğini, çocukların kitap köşesi oluşturarak paylaştığını belirtti, benzer uygulamaların artmasını diledi.

9 yaşındaki kardeşler Deniz ve İlkay Dağlar kampanyaya destek veriyor, atıkları markete götürüp kitap ve malzeme aldıklarını, okudukları kitapları apartman girişindeki kitaplıkta arkadaşlarıyla paylaştıklarını söyledi. İlkay Dağlar çevreyi temiz tutmanın güzel his olduğunu ifade etti