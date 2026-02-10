Siyasi gündemin dikkatle takip edilen başlıklarından biri yarın Ankara’da ele alınacak. DEM Parti İmralı Heyeti, Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşme gerçekleştirecek.

Görüşme yarın saat 14.00’te

DEM Parti tarafından yapılan resmi açıklamada, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, yarın (11 Şubat Çarşamba) saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği duyuruldu. Görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacağı bildirildi.

İmralı heyeti kimlerden oluşuyor?

DEM Parti İmralı Heyeti, parti adına yürütülen temaslarda siyasi diyalog ve çözüm başlıklarında görüşmeler yapan isimlerden oluşuyor. Heyetin Erdoğan ile yapacağı bu temasın içeriğine ilişkin resmi bir gündem paylaşılmasa da, görüşmenin siyasi kulislerde yakından izleneceği ifade ediliyor.

Son görüşme 2025’te yapılmıştı

DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en son 30 Ekim 2025 tarihinde bir araya gelmişti. O görüşmenin ardından yapılan açıklamada, taraflar arasında karşılıklı anlayış ve fikir birliği vurgusu dikkat çekmişti.