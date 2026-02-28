Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı’nı tebrik ederek başladığı konuşmasında, Ramazan ayında 86 milyon vatandaşla kucaklaşırken gönül ve kültür coğrafyasındaki kardeşlerin de unutulmadığını vurguladı. Açıklamalarında, bölgedeki sıcak gelişmelere ve artan gerilime dikkati çeken Erdoğan, İslam dünyasındaki çatışma ortamından duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

“Derin üzüntü duyuyoruz”

İran ve Körfez ülkeleri arasındaki gerilime yönelik önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yazık ki bir taraftan Pakistan-Afganistan bir taraftan işte son günlerdeki İran-Körfez arasındaki savaşlar unutulur gibi değil. Bunların hepsinin de altında neler yattığı malumunuz, malumumuz." ifadelerini kullandı. Bölgede barış ve huzur ortamının oluşması için çabaladıklarını belirten Erdoğan, komşu İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Bölgemizde ve İslam dünyasında barış ve huzur ortamının oluşması için çabalarken komşumuz İran'a yönelik (İsrail Başbakanı) Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan ABD ve İsrail saldırılarından derin üzüntü duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

“Saldırıları kınıyoruz”

Diplomatik temasların sürdüğünü ancak güven bunalımının aşılamadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ve Pezeşkiyan'la telefonda görüşmeler yaptım. Bölgedeki ülkelerde ellerinden geleni yaptı ama taraflar arasındaki güven bunalımı aşılamadı. İsrail'in süreci zehirleme girişimleri devam ettiği için sonuca varılamadı." dedi. İran'ın egemenliğine yönelik saldırıları kınayan Cumhurbaşkanı, "Dost ve kardeş İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etme yanında dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz. Aynı şekilde her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeşlerimize yönelik İran'ın saldırılarını da kınıyoruz" şeklinde konuştu.

“Sorunların suhuletle çözülmesi için…”

Bölgenin kritik bir eşikte olduğunu hatırlatan Erdoğan, tüm aktörlere acil çağrıda bulunarak, "Bölgemiz ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır. Savaşın daha da büyümemesi, Allah korusun bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak sorunların suhuletle çözülmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapacağız" dedi.

“Güvenliğimiz ve hava sahamız açısından hiçbir sorunumuz yok”

Türkiye’nin güvenlik önlemlerine de değinen Erdoğan, "Hudut güvenliğimiz ve hava sahamız açısından zaten hiçbir sorunumuz yok. Her türlü tedbiri en üst düzeyde alıyoruz. İnşallah bu hassas süreci başarıyla sürdüreceğiz. Önce ateşkesin tesisi, ardından da ateşkes masasına dönülmesi için diplomatik adımlarımızı atacağız. Bölgedeki tüm kardeş halkların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

28 Şubat sürecine de atıfta bulundu: Kara dönem…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat sürecine de atıfta bulunarak, "Bugün Türk siyaset tarihinin en kara döneminden 28 Şubat'ın yıl dönümü. Postmodern darbenin üzerinden tam 29 sene geçti." diyerek sözlerini tamamladı.