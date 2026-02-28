ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği operasyonları Florida’daki konutundan takip ettiği ve gelişmelere ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, açıklamayı ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptı. Paylaşımında Trump’ın ulusal güvenlik ekibiyle birlikte gece boyunca Mar-a-Lago’dan süreci yakından izlediğini ve Netanyahu ile temas kurduğunu ifade etti.

Leavitt ayrıca, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun operasyonlar öncesinde Kongre’deki üst düzey isimleri telefonla bilgilendirdiğini aktardı. Bu kapsamda, “Sekizler Grubu” olarak bilinen yapının yedi üyesine gelişmeler hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Gelişmeler takip edilecek

Açıklamada, Trump ve ulusal güvenlik ekibinin gün boyunca sahadaki gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği vurgulandı. ABD Kongresi’ndeki “Sekizler Grubu”, hem Senato hem Temsilciler Meclisi’nde iki partinin liderleriyle birlikte iki meclisin istihbarat komitelerinin başkanları ve kıdemli azınlık üyelerinden oluşuyor.