İran’ın, İsrail ve ABD’nin ortak operasyonuna karşılık olarak Bahreyn’de konuşlu ABD 5’inci Filo karargâhını füzelerle hedef aldığı bildirildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran tarafından ülkedeki ABD askeri üslerine yönelik füze saldırısı başlatıldığı ve olası tehditlere karşı hava saldırısı sirenlerinin devreye alındığı duyuruldu. Saldırıda, Bahreyn’de konuşlu ABD Donanması’na ait 5’inci Filo karargâhının doğrudan hedef alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi

Başkent Manama’da ve üs çevresinde çok sayıda şiddetli patlama sesi duyulduğu, kent merkezinin farklı noktalarından yükselen dumanların görüntülendiği aktarıldı. Bölgedeki hareketlilik sürerken güvenlik birimlerinin alanda inceleme başlattığı ifade edildi. Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Onlarca gökdelen İran tarafından hedef alındı. Biz bu savaşa dahil değiliz, neden hedef alındığımızı anlamış değiliz” ifadelerine yer verdi.